Учёные создали новый тип льда. Он может появляться на спутниках планет

По словам ученых, это поможет нам разобраться в природе ледяных образований за пределами Земли в Солнечной системе.

На Земле кристаллический лёд образуется естественным образом. Но учёным, разумеется, этого мало. Они решили создать новый тип льда, который не имеет организованной молекулярной структуры, – и преуспели. Молекулы в таком образце льда расположены в хаотичном порядке – это состояние исследователи называют аморфным.

Подобные типы аморфного льда уже создавались в лабораторных условиях, но у изобретения нынешней команды есть одно важное и уникальное отличие – этот лёд имеет практически такую же плотность, как жидкая вода.

Замерзая на Земле, лёд «складывается» в организованную кристаллическую структуру. В твёрдом состоянии такой лёд спокойно плавает в жидкой воде. Это связано с относительно большими зазорами в кристаллической структуре водяного льда по сравнению с другими материалами, которые при кристаллизации образуют более плотные структуры.

Однако жидкая вода также может замерзнуть в неорганизованном, аморфном состоянии. Впервые аморфный лед низкой плотности был создан ещё в 1930-х годах. Этот эксперимент был проведен путем осаждения водяного пара на очень холодные поверхности.

Такой же процесс происходит естественным образом в космосе, поэтому аморфный лед низкой плотности может быть наиболее распространенной формой льда во Вселенной.

В 1980-х годах исследователи обнаружили, что аморфный лед низкой плотности может производиться путем сжимания обычного льда при очень низких температурах. Но никто никогда не производил аморфный лед средней плотности, пока это не пришло в голову ведущему автору нового исследования Кристофу Зальцманну и его коллегам.

Ученые решили измельчить лед в шаровой мельнице – устройстве, похожем на шейкер для коктейлей. При этом материал помещался в камеру с шариками из нержавеющей стали и встряхивался до полного измельчения. По словам Зальцманна, шаровая мельница используется во многих отраслях промышленности, но особенно хорошо она подходит для создания аморфных материалов и измельчения мягких замороженных материалов в порошки.

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«Мы подумали: почему бы нам не измельчить лед в шаровой мельнице и посмотреть, что получится?» – Кристоф Зальцманн

Исследователи ожидали, что шаровая мельница просто разобьет кристаллы льда на более мелкие частички, но произошло нечто другое – кристаллы льда преобразовались в новое состояние дезорганизации. В результате получился аморфный лед средней плотности.

Новая форма льда образуется при температуре 77 кельвинов, или –196 °C. Его плотность – 1,06 грамма на кубический сантиметр (вода имеет плотность 1 грамм на кубический сантиметр). И это не все его удивительные свойства: по словам Зальцманна, когда лед сжимался до средней плотности при нагреве до –120 °C, этот материал перекристаллизовался, выделив большое количество тепла.

С другими формами аморфного льда, если сжать их и ослабить давление после, ничего не происходит.

По словам Зальцманна, аморфный лед средней плотности может естественным образом образовываться на ледяных спутниках газовых гигантов, где гравитационные силы планет сжимают и сдвигают лед на спутниках. Если это так, то механическая энергия, хранящаяся в этой форме льда, может влиять на тектонику спутников.