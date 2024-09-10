Учёные создают биогибридных роботов под управлением грибов

Подобные биогибридные системы могут быть использованы в сельском хозяйстве для определения состава почвы и оптимизации применения удобрений.

Исследователи из Корнеллского университета решили начать объединять роботов с мицелием грибов – их подземным вегетативным телом.

Эти тонкие разветвленные нити грибов способны к восприятию химических и биологических сигналов, и учёные надеются, что они помогут будущим роботам лучше считывать информацию из окружающей среды.

В новой статье, опубликованной в Science Robotics, учёные из Лаборатории органической робототехники под руководством Роба Шепарда продемонстрировали, как поведение биогибридных роботов менялось на основе сигналов, посылаемых мицелием.

Пример грибкового мицелия в Затерянных морских пещерах, Теннесси, США Фото: James Van Gundy / Flickr

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«Эта статья – первая из многих, в которых будет использоваться царство грибов для обеспечения сенсоров окружающей среды и командных сигналов для роботов, чтобы повысить их уровень автономности», — пояснил профессор Шепард.

«Выращивая мицелий в электронике робота, мы смогли позволить биогибридной машине чувствовать окружающую среду и реагировать на нее. В этом случае мы использовали свет в качестве входных данных, но в будущем это будут химические данные».

В перспективе учёные надеются, что подобные системы помогут роботам будущего легче адаптироваться в неизвестной среде – например, определять химический состав почвы в пропашных культурах и решать, стоит ли добавлять удобрения и бороться с последствиями цветения водорослей.