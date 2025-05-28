Учёные спасают редких попугаев-какапо с помощью осеменения

Шансом на выживание для уникальных птиц стало искусственное осеменение.

Исследователи из Германии и Новой Зеландии совершили значительный прорыв в защите исчезающего вида попугая-какапо, самого крупного попугая на Земле. Созданная ими усовершенствованная технология искусственного оплодотворения помогла многократно повысить успех размножения птиц — показатели увеличились с 29% до 70%.

Основой новой методики стало использование электрической стимуляции, которая позволяет эффективно собирать качественный биологический материал от самцов. Испытания подтвердили свою продуктивность: среди 12 искусственно оплодотворенных самок появилось четыре жизнеспособных птенца, что продемонстрировало высокую эффективность метода.

Какапо (лат. Strigops habroptila) – весьма оригинальный представитель орнитофауны. Этот попугай ведет активную ночную жизнь, ходит вразвалочку, совсем не умеет летать и напоминает сову (за что его также называют совиным попугаем, owl parrot). А еще он является самым тяжелым попугаем в мире: самки весят около 1,4 кг, а самцы – 2,2 кг. Да еще и долгожители – живут эти зеленые птицы, идеально сливающиеся с тропическими зарослями, от 60 до 90 лет. Неудивительно, что люди называют какапо самыми странными попугаями на Земле.

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А ещё какапо славятся уникальной стратегией размножения, включающей создание специфичных земляных углублений («токовых чаш») для усиления звука при привлечении партнера.

К сожалению, их численность стремительно сокращается из-за влияния завезенных хищников и низкого естественного уровня воспроизведения. По последним данным, в дикой природе остается около 142 представителей этого вида. Разработка новых научных методов дает реальный шанс спасти вид от вымирания.

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