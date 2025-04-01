Учёные тоже шутят: 5 научных первоапрельских розыгрышей

Первое апреля – день, когда даже самые серьезные люди позволяют себе немного дурачества. Например, учёные! Собрали для вас несколько дерзких, смешных и убедительных научных розыгрышей, которые мир увидел за последние несколько десятилетий.

Пингвины могут летать

В 2008 году телеканал BBC заявил, что обнаружил колонию… летающих пингвинов! Представьте себе: остров Кинг-Джордж в Антарктике, ледяные просторы, и вдруг – пингвины, которые с разбегу отрываются от снежного настила и взмывают в небо! В коротеньком ролике показывалось, как эти птицы взлетали, а потом, как ни в чем не бывало, летели прямиком в тропические леса Южной Америки — греться на солнышке с туканами! Видео было сделано в стиле документалок «Планета Земля», с эпичной оркестровой музыкой — ну как тут не поверить?

Однако, чтобы никто не принял это за чистую монету, ведущим в сюжете выступил не привычный зрителю Дэвид Аттенборо, а знаменитый комик и актёр Терри Джонс из «Монти Пайтона».

ЦЕРН нашел Силу!

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В 2015 году сотрудники ЦЕРНа (Европейского центра ядерных исследований), видимо, решили отвлечься от разгадывания тайн мироздания и немного посмеяться. Они выпустили пресс-релиз, в котором заявили о сенсации: «первых неопровержимых доказательствах существования Силы»! Да-да, той самой Силы из вселенной «Звездных войн», которая является важнейшим понятием во всей саге!

Подробности пресс-релиза об обнаружении Силы были, разумеется, довольно туманными. Но сообщалось, что ее можно использовать для «дальней связи, влияния на разум и поднятия тяжестей». Прорыв, как следовало из материала, был сделан в процессе эпохального исследования некоего Бена Кеноби из престижного Университета Мос-Эйсли на планете Татуин. Один маленький зеленый представитель лаборатории (кто бы это мог быть?) также отметил: «Весьма впечатляющий результат это».

На случай, если кто-то из читателей последние лет сорок жил в бункере и слыхом не слыхивал о «Звёздных войнах», на следующий день ЦЕРН честно признался, что это была всего лишь первоапрельская шутка. Но фанатов порадовали знатно!

Где живут драконы?

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Журнал Nature – это, без преувеличения, один из самых авторитетных научных изданий в мире. Поэтому представьте себе удивление читателей, когда 1 апреля 2015 года на его страницах вышла статья под названием «Зоология: Здесь водятся драконы».

В аннотации черным по белому было написано: «Новые данные свидетельствуют о том, что драконов больше нельзя списывать со счетов как мифических существ. Антропогенное воздействие на климат планеты, возможно, непреднамеренно создает условия для возрождения этих зверей».

Статья была оформлена по всем правилам: цитаты, ссылки на солидные источники, графики – на первый взгляд, не придраться! Правда, в самом низу страницы скромно притаилась сноска: «Некоторое содержание этой статьи может вызвать определенную долю скептицизма».

Поймали Бигона!

В 1996 году журнал Discover Magazine огорошил мир сенсацией: открыта новая элементарная частица материи! В любой другой день это стало бы новостью галактического масштаба, но… на календаре было 1 апреля. Частицу назвали «Бигон», и она, представьте себе, оказалась размером с шар для боулинга! Правда, учёные отметили, что живёт она всего миллионные доли секунды, но кого это волнует, когда ты открыл новую фундаментальную частицу, правда?

Для тех, кто все еще сомневался в реальности открытия (ну вдруг!), статья сухо вопрошала: «Есть ли хоть малейшая вероятность, что Бигон – это всего лишь плод воображения, или какая-то нелепая первоапрельская шутка, как утверждают практически все остальные физики? Люди такие циники, — парировал в статье некий Цвайштейн, явно намекая на Эйнштейна. — Наука, — подчеркнул он, — регулярно выдает открытия, которые кажутся слишком фантастическими, чтобы быть правдой, но которые, тем не менее, оказываются истинными». Ну как тут поспоришь? Железная логика!

Число Пи = Атеистическая пропаганда

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В апреле 1998 года по интернету поползла газетная утка о том, что законодательное собрание штата Алабама решило округлить число Пи с 3,1415… до 3. Объясняли это попыткой приблизить его к «библейским значениям», как сообщало издание Snopes.

На самом деле, это была злободневная первоапрельская шутка, высмеивающая поддержку креационизма в школах штата Нью-Мексико. Вот так математика оказалась на службе политической сатиры!