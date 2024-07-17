Учёные вывели мышей, максимально похожих на людей

Правда, это касается только схожести наших иммунных систем. Теперь на грызунах будут тестировать новые медикаменты и вакцины против инфекций.

Мыши с иммунной системой, на 100% повторяющей человеческую, были выведены в Центре медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио. Об этом учёные рассказывают в новом исследовании, опубликованном в Nature Immunology.

Исследователи давно используют лабораторных мышей для создании новых лекарств, а начиная с 1980-х грызунов стали «очеловечивать» ради исследования иммунного ответа человека на ВИЧ-инфекцию. Однако такие методы давали осечки: всё-таки гены иммунного ответа мышей были отличными от человеческих, а значит, испытания не всегда могли точно предсказать реакцию пациентов-людей на те или иные медикаменты.

Чтобы исправить эту ситуацию, учёные для начала генетически модифицировали мышей с ослабленной иммунной системой. Когда юным грызунам было всего несколько суток от роду, в их сердца начали вводить человеческие стволовые клетки, которые способны трансформироваться в любой тип иммунных клеток. Сердца животных затем самостоятельно «перекачали» стволовые клетки в костный мозг мышей.

Через несколько недель учёные ввели своим подопытным человеческую версию эстрогена – полового гормона, который играет важную роль в формировании зрелых специализированных иммунных клеток из незрелых стволовых.

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После этой процедуры у мышей начали формироваться по-настоящему человеческие иммунные клетки: Т-лимфоциты, которые напрямую борются с вирусными клетками, и B-лимфоциты, которые вырабатывают антимикробные антитела, помогающие помечать патогены, требующие уничтожения.

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Команда смогла проверить успешность своего опыта: введя «очеловеченным» мышам вакцину против COVID-19, они увидели, что грызуны начали вырабатывать человеческие антитела против коронавируса.

То же самое случилось и при введении возбудителя брюшного тифа – белков бактерий Salmonella typhi. А инъекция химического вещества, которое вызывает обширное воспаление в организме, привела к развитию у мышей аутоиммунного заболевания, похожего на человеческую волчанку.

Теперь исследователи планируют использовать мышей с нашей иммунной системой для более точной проверки эффективности лекарств и вакцин против инфекционных заболеваний, а также испробовать на них новые экспериментальные терапии. По ряду этических причин, не все из этих исследований можно проводить на людях на ранних стадиях.