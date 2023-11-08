Учёные выяснили, чем опасно безалкогольное пиво

Так мы и думали.

Согласно новому исследованию Корнеллского университета, безалкогольное пиво обеспечивает благодатную почву для размножения таких бактерий, как кишечная палочка и сальмонелла.

Три различных типа вредных бактерий тестировались как в безалкогольном, так и в слабоалкогольном пиве в течение более двух месяцев. Охлажденное безалкогольное пиво, хранившееся при температуре ниже четырех градусов по Цельсию, всё же оставалось более безопасным для питья, чем тот же лагер при комнатной температуре.

Но исследователи предупредили, что хранения этих напитков в охлажденном состоянии недостаточно для того, чтобы они оставались в безопасности.

«Слабоалкогольное и безалкогольное пиво следует обрабатывать путем пастеризации для достижения коммерческой стерильности, чтобы снизить риск развития микробов», – пишут исследователи.

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Ученые под руководством пищевого микробиолога Рэнди Воробо отслеживали влияние кислотности (pH), температуры хранения и концентрации алкоголя (в частности, этанола) на то, будут ли микробные патогены размножаться или погибать в пиве.

Были протестированы три уровня кислотности пива, типичные для вина, пива и подобных алкогольных напитков: 4,20, 4,60 и 4,80. Концентрация алкоголя была скорректирована по сравнению с первоначальными значениями: крепость слабоалкогольного пива с крепостью 3,65 процента снизилась до 3,20 процента.

Смесь пяти штаммов бактерий E. coli O157:H7 и аналогичные «коктейли» из Salmonella enterica и Listeria monocytogenes были затем протестированы при всех этих уровнях кислотности и алкоголя при двух температурах: 4 и 14 градусов по Цельсию.

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И E. coli, и сальмонелла выживали в слабоалкогольном и безалкогольном пиве более двух месяцев, но колонии микробов росли именно в безалкогольном пиве. Во всех случаях бактерии L. monocytogenes погибли за этот период времени.

В целом безалкогольное пиво было более благодатной средой для роста болезнетворных микроорганизмов. Обычное пиво, крепость которого может составлять от 4 до 5 процентов для «легкого» пива и до 10 процентов для различных крафтовых сортов, невосприимчиво к образованию бактерий, что позволяет ему долго храниться в магазинах при комнатной температуре.