Учёные выяснили, что ежедневное употребление алкоголя помогает защититься от деменции

Неожиданные выводы сложного исследования гласят, что трезвость не гарантирует защиту от коварной болезни. А вот умеренное употребление алкоголя – наоборот.

Согласно исследованию, проведенному с участием почти четырех миллионов южнокорейцев, употребления алкоголя в пределах одной или двух порций в день снижает вероятность развития деменции. А вот употребление более двух напитков в день увеличивает этот риск.

«Мы обнаружили, что поддержание потребления алкоголя от легкого до умеренного, а также снижение потребления алкоголя с тяжелого до умеренного уровня были связаны со снижением риска деменции», – Кеун Хе Чжон, доцент Медицинского центра CHA Gumi, и ведущий автор исследования.

Немного фактов о связи алкоголя и других болезней По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, употребление алкоголя может быть фактором риска развития рака молочной железы и других видов рака, а чрезмерное употребление алкоголя может привести к проблемам с пищеварением, болезням сердца и печени, гипертонии, инсульту и ослаблению иммунной системы. Алкоголь машет красными флажками и в случае болезни Альцгеймера. Например, если у человека есть одна или две копии варианта гена APOE4, что повышает риск развития истощающей мозг болезни, употребление алкоголя будет плохим выбором. «Было показано, что алкоголь вреден для мозга людей с этим геном – а ведь около 25% населения США являются носителями одной копии APOE4», – отмечают эксперты.

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В новом исследовании были изучены медицинские карты людей, охваченных Корейской национальной службой медицинского страхования (NHIS). Дважды в год там проводят бесплатное медицинское обследование для застрахованных южнокорейцев в возрасте 40 лет и старше. Помимо проведения различных тестов, экзаменаторы спрашивали каждого человека об образе жизни и привычках, таких как курение и употребление алкоголя.

В исследовании были рассмотрены данные, собранные в 2009 и 2011 годах, а пациенты были классифицированы по уровням употребления алкоголя, о которых они сообщали сами. Если человек говорил, что выпивает менее 15 граммов чистого алкоголя в день (бокал вина/шампанского или кружка пива), его считали «умеренно пьющим».

Если участники исследования говорили врачам, что выпивают от 15 до 29,9 граммов в день, что эквивалентно примерно двум банкам пива, их относили к «средне пьющим», А если люди говорили, что выпивают более 30 граммов чистого алкоголя, исследователи считали их «сильно пьющими». По словам Чжона, исследователи также проверяли, сохранялись ли или изменялись ли объемы выпитого людьми в период с 2009 по 2011 год.

«Измеряя потребление алкоголя в двух временных точках, мы смогли изучить взаимосвязь между снижением, прекращением, поддержанием и увеличением потребления алкоголя и возникновением деменции», – Кеун Хе Чжон.

Затем команда сравнила эти данные с медицинскими записями тех же пациентов в 2018 году – семь или восемь лет спустя – чтобы узнать, была ли у кого-то из исследуемых диагностирована деменция.

После поправки на возраст, пол, курение, уровень физической активности и другие демографические факторы исследователи обнаружили, что люди, которые говорили, что пьют в умеренном количестве, с течением времени имели на 21% меньше шансов на развитие деменции, чем люди, которые вообще никогда не пили.

Исследование показало, что у людей, которые продолжали пить в умеренных количествах или около двух порций в день, вероятность развития деменции была на 17% ниже. Но положительная картина не сохранилась по мере увеличения употребления алкоголя. Исследование показало, что у людей, которые много пили, на 8% чаще диагностировали деменцию, чем у совсем непьющих.

Ученые показали, что, если сильнопьющие со временем уменьшат употребление алкоголя до умеренного уровня, риск заболеть болезнью Альцгеймера у них уменьшится на 12%, а риск деменции по всем причинам уменьшится на 8%.

«Нужно быть осторожным при интерпретации исследований с использованием медицинских записей. Они могут быть сопряжены с проблемами при кодировании и изучении болезней. Каждый раз, когда вы просите самих людей вспомнить свое поведение, например, выпивку, это оставляет возможность еще и для ошибок их собственной памяти», – заключает Исааксон.