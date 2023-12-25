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Учёные выяснили, какие люди стареют медленнее остальных

Фото: Unsplash

Жизнь на лоне природы творит чудеса с нашим организмом.

В новом исследовании ученые подтвердили, казалось бы, очевидный факт – соседство с природой благоприятно влияет на здоровье человека.

Изучив 7827 человек и их домашнюю среду, исследователи обнаружили, что те, кто живет в «зеленых» районах, где больше парков, садов, деревьев и другой растительности, имеют более длинные теломеры – концевые участки в последовательностях ДНК, связанные с долголетием.

Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию. Каждый раз, когда клетка делится, теломеры внутри нее становятся короче, пока клетка не перестанет делиться своим генетическим материалом и ее клеточная линия не вымрет.

«Это делает теломеры важными маркерами биологического возраста или того, насколько изношены наши клетки. Мы знаем, что многие переменные, такие как стресс, могут влиять на то, как быстро изнашиваются наши теломеры», – объясняет аналитик Эдинбургского университета Скотт Оглтри.

Как объясняют авторы нового исследования, зеленые насаждения способствуют физической активности и социальному взаимодействию и связаны с более низким риском преступности.

Учитывая среднюю скорость истощения выборки, зеленые насаждения могут «омолодить» человека (снизить его биологический возраст) на 2,2-2,6 года, подсчитали Оглтри и его коллеги.

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