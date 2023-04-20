«Уэбб» сделал снимок ультраяркой галактики

Она является результатом слияния двух спиральных галактик.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба получил инфракрасное изображение галактики Arp 220 — результата слияния двух спиральных галактик. Arp 220 находится в 250 миллионах световых лет в Земли, в направлении созвездия Змея.

Это ближайшая ультраяркая инфракрасная галактика (ULIRG), светимость которой превышает светимость триллиона Солнц. При этом лучше всего она видна в инфракрасном спектре. В таких галактиках, как Arp 220, каждый год появляется около 100 звезд — эти темпы выше, чем в нашем Млечном пути.

Столкновение двух галактик, из которых позже образовалась Arp 220, произошло около 700 миллионов лет назад — это событие вызвало взрыв звездообразования. Примерно 200 звездных скоплений расположены в плотном регионе, заполненном космической пылью, диаметром пять тысяч световых лет. В одной этой области находится столько же газа, сколько во всем Млечном Пути.

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Ранее сообщалось, что «Уэбб» зафиксировал слабое свечение газового гиганта рядом с молодой звездой на расстоянии около 350 световых лет от Земли. Это послужило демонстрацией способности телескопа напрямую наблюдать за экзопланетами.