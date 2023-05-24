Ультрафиолет помог прочесть скрытую страницу Библии возрастом 1500 лет

Она содержит текст главы из Евангелия от Матфея.

Ученые использовали ультрафиолет, чтобы прочесть старую версию главы Библии. Она была скрыта под другим разделом текста более 1500 лет. Историк Григорий Кессель из Австрийской академии наук объявил об открытии в статье в журнале New Testament Studies.

По словам Кесселя, он применил ультрафиолет, чтобы увидеть самый первый текст в палимпсесте из трех слоев слов.

Палимпсест – тип древней рукописи, написанной на уже использованном пергаменте. Палимпсесты использовались в древние времена из-за нехватки пергамента. Строчки писались на нем несколько раз, пока не покрывали более старые тексты. Позже термин начали применять и к наскальным первобытным росписям, когда на стены с полустершимися от времени рисунками наносили новые изображения.

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Текст, описанный в открытии Кесселя, представляет собой версию 12-й главы Евангелия от Матфея, которая первоначально была частью древнесирийского перевода Библии около 1500 лет назад. Ученый сделал это открытие в Ватиканской библиотеке.

Согласно пресс-релизу, рукопись предлагает уникальную возможность понять самые ранние этапы текстовой эволюции Библии, и показывает некоторые отличия от современных переводов текста.

Например, в оригинальной греческой версии Евангелия от Матфея 12:1, наиболее часто используемой сегодня, говорится: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть».

Однако недавно обнаруженный сирийский перевод немного отличается. В нем говорится: «Начали срывать колосья, тереть их руками и есть».