Умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс, первооткрыватель «частицы Бога»

Вы можете не знать об этом учёном, но не удивляйтесь, если его фамилия кажется вам знакомой – имя великого физика носит бозон Хиггса.
8 апреля в возрасте 94 лет скончался выдающийся британский физик Питер Хиггс. Бозон Хиггса, существование которого он предположил – элементарная частица и последняя недостающая часть Стандартной модели. Эта теория принесла ему Нобелевскую премию по физике в 2013 году. Университет Эдинбурга, где Хиггс проработал почти полвека, сообщил, что ученый мирно ушел из жизни у себя дома после непродолжительной болезни.
Теоретические работы Хиггса помогли разрешить одну из величайших загадок физики. Идеи учёного поставили его в один ряд с такими гигантами науки, как Альберт Эйнштейн и Макс Планк. Ещё в 1964 году Хиггс предположил существование частицы, придающей массу материи, которая впоследствии получила название «бозон Хиггса» или «частица Бога» (хотя множество учёных не одобряет это название, растиражированное в медиа).
Эта теория принесла ему и бельгийскому физику Франсуа Энглеру Нобелевскую премию по физике в 2013 году, после того как в 2012 году было получено экспериментальное подтверждение существования бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе.
Коллеги и ученики Хиггса отзываются о нем как о выдающемся ученом, великом учителе и наставнике, вдохновившем не одно поколение молодых исследователей. Его новаторская работа мотивировала тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять многих в будущем.
О вкладе Питера Хиггса в науку рассказал физик и математик, популяризатор науки Алексей Семихатов: «Питер Хиггс был одним из тех ученых, кто внес существенный вклад в Стандартную модель физики элементарных частиц. Очень важно было понять, как квантовые поля взаимодействуют в этой модели. В ней переносчики слабого взаимодействия, по факту известные из опытов, имели некоторую массу, в то время как теоретически модель была "хорошей" только в том случае, если они имели нулевую массу.
Эти два противоречащих факта нужно было как-то согласовать, чтобы модель могла описывать реальный мир. Для этого пришлось придумать отдельное поле — его назвали полем Хиггса — с довольно странными свойствами, это был чистый постулат. Но десятки лет спустя после его предсказания квант этого поля удалось обнаружить на Большом адронном коллайдере, что стало важным кирпичиком, положенным в структуру Стандартной модели и нашего понимания устройства мира».
Питер Хиггс родился в 1929 году в Ньюкасле (Англия). Он получил степень магистра и доктора философии, а затем стал старшим научным сотрудником в Университете Эдинбурга. В 1996 году Хиггс стал почетным профессором этого университета.
На протяжении своей карьеры он получил множество научных наград и почетных степеней, в том числе от Кембриджского университета. В 2013 году Хиггс был удостоен ордена Кавалеров Почета, одной из высших наград Великобритании, за выдающиеся заслуги перед страной.
Ученые измерили массу бозона Хиггса с рекордной точностью
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