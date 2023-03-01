Уровень антарктического морского льда – самый низкий за последние 45 лет

Но не волнуйтесь: на уровень моря это влияет не слишком сильно.

Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) Университета Колорадо в Боулдере сообщил, что 21 февраля площадь морского льда Антарктиды упала до 1,79 миллиона квадратных километров. Это побило предыдущий рекордно низкий уровень, установленный в 2022 году, на 136 000 квадратных километров.

Ученые NSIDC подчеркнули, что эта цифра – предварительная, поскольку дальнейшее таяние в конце сезона все еще возможно. Они отметили, что опубликуют актуальные данные в начале марта. ​

Из-за таяния морского льда крепкие шельфовые ледники подвергаются воздействию волн и более высоких температур. А ведь они поддерживают подземный ледяной щит Антарктиды. При этом таяние льда не оказывает заметного влияния на уровень моря, потому что этот лед уже находится в океанской воде.

А вот массивные шельфовые ледники, которые окружены морским льдом, это совсем другое дело. И вот их-то таяние угрожает катастрофическим подъемом уровня моря в течении ближайших столетий, если оно продолжится по мере повышения глобальной температуры.

«Реакция Антарктиды на изменение климата отличается от реакции Арктики. Тенденция к снижению морского льда может быть сигналом того, что глобальное потепление, наконец, влияет на плавучие льды вокруг Антарктиды, но потребуется еще несколько лет, чтобы удостовериться в этом», – Тед Скамбос, старший научный сотрудник Совместного института исследований в области наук об окружающей среде (CIRES).

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Антарктический цикл претерпевает значительные ежегодные колебания в течение летнего таяния и морозной зимы, но высокая скорость таяния с 2016 года вызывает опасения ученых.

В глобальном масштабе прошлый год был пятым или шестым самым теплым за всю историю наблюдений, несмотря на охлаждающее влияние феномена Ла-Нинья.