Ужасы океана: кровососущие паразиты намертво присосались к глубоководной рыбе

Веслоногие рачки находятся одновременно внутри и снаружи своего хозяина.

Исследователи засняли пугающие кадры морского дна вблизи Антарктиды: гигантские паразиты Lophoura szidati присосались к голове глубоководной рыбы из рода Macrourus. По словам исследователей, самки этого вида мезопаразитов намертво вгрызаются в тела своих жертв и питаются их мышечной тканью.

Кадры были сняты на глубине 489 метров в архипелаге Южных Сандвичевых островов во время экспедиции Океанологического института Шмидта по изучению морского дна и биоразнообразия. На снимке видно как сразу несколько паразитирующих веслоногих рачков присосались к голове рыбы с двух сторон. Их ротовые полости оказались погружены внутрь рыбы, а яйцевые мешочки, содержащие сотни яиц, торчат с другой стороны, напоминая свиные хвостики.

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Эти мезопаразиты из семейства Sphyriidae находятся частично внутри и снаружи своего хозяина, питаясь его мышечной тканью. Одновременно они вынашивают в мешочках яйца, пока из них не вылупятся маленькие личинки, которые позже найдут себе нового хозяина. Прикрепление к своему «кормильцу» происходит именно на личиночной стадии, когда Lophoura szidati зарываются в его кожу. По мере роста личинки развивают передние фиксаторы, которые удерживают его на теле хозяина. Хватка этих паразитов настолько крепка, что даже после их смерти в течение многих лет в теле хозяина можно найти остатки внедренных голов.

Lophoura szidati являются самыми распространенными из паразитов, которых находили в этом регионе на видах макрорусов – из-за больших голов и тонких хвостов этих рыб Северной и Южной Атлантики ещё называют «крысохвостами».