Узнайте больше о чёрных дырах на научном семинаре

Для тех, кто давно и серьезно интересуется чёрными дырами и их квантовыми моделями, уже завтра пройдет научный семинар НЦФМ от академика РАН и физика-теоретика Василия Незнамова.

28 марта состоится второй научный семинар Национального центра физики и математики (НЦФМ) на площадке филиала МГУ в Сарове. С докладом «Квантовая модель вращающихся чёрных дыр. Квантовая модель электрона» выступит академик РАН Василий Петрович Незнамов, сопредседатель секции «Физика частиц и космология» Научно-технического совета НЦФМ, первый заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, в рамках Десятилетия науки и технологий.

Решением уравнения Эйнштейна для чёрных дыр занимаются разные учёные в мире. Самым полным считается решение Керра–Ньюмена, которое описывает физику вращающейся чёрной дыры с электрическим зарядом. На семинаре НЦФМ будет представлена новая квантовая модель вращающихся чёрных дыр физиком-теоретиком Василием Незнамовым, развивающим квантовую теорию поля.

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Одними из характерных особенностей чёрной дыры являются наличие горизонта событий (границы в пространстве-времени, после которой невозможно наблюдать, что происходит вблизи чёрной дыры) и сингулярности, которая отделена этим горизонтом от остальной Вселенной. Для заряженной квантовой метрики Керра–Ньюмена полная регуляризация в области кольцевой сингулярности происходит при фиксации максимальной энергии гравитонов – гипотетических частиц-переносчиков гравитационного взаимодействия.

Учёный покажет области существования одного, двух и нескольких горизонтов событий в зависимости от параметров модифицированных метрик Керра (о вращающейся чёрной дыре без заряда) и Керра–Ньюмена (об электрически заряженной вращающейся чёрной дыре). На основе модифицированной метрики Керра–Ньюмена предложена квантовая модель электрона.

Научный семинар пройдёт в учебном блоке Филиала МГУ в Сарове. Адрес для всех желающих, которые хотят поучаствовать лично – Саров, ул. Парковая, 8.