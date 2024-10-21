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В 5000-летней гробнице Китая обнаружили нефритового дракона

Фото: Xinhua News Agency

Круглая гробница в городе Чифэн в Автономном районе Внутренняя Монголия

Археологи отнесли артефакт к неолитической культуре Хуншань, которая процветала на северо-востоке Китая в V–III тысячелетии до нашей эры. Из всех когда-либо обнаруженных «драконов» этой культуры – этот один из самых крупных.

Нефритовый артефакт был обнаружен при раскопках в китайском городе Чифэн в круглой гробнице вместе с человеческими останками, керамикой, чашками и другими предметами, сообщает официальное государственное издание Xinhua с ссылкой на областной институт культурных памятников и археологии.

Исследователи и раньше находили подобных «драконов» в других гробницах культуры Хуншань. Но этот артефакт оказался особенно крупным, а, возможно, и самым большим из когда-либо обнаруженных: 15,8 в длину и 9,5 сантиметров в ширину. 

Фото: Xinhua News Agency

Нефритовый «дракон»

При этом мы не можем быть уверены, что наши предки периода неолита хотели отобразить в своих поделках именно «драконов» – учёные отмечают, что подобное понятие появилось намного позже. 

По словам археологов, место, где был обнаружен дракон в китайском Автономном районе Внутренняя Монголия – это не просто гробница, а по-настоящему ритуальное сооружение. В подтверждением этому, в южной части гробницы был обнаружен квадратный алтарь.

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