Археологи отнесли артефакт к неолитической культуре Хуншань, которая процветала на северо-востоке Китая в V–III тысячелетии до нашей эры. Из всех когда-либо обнаруженных «драконов» этой культуры – этот один из самых крупных.
Нефритовый артефакт был обнаружен при раскопках в китайском городе Чифэн в круглой гробнице вместе с человеческими останками, керамикой, чашками и другими предметами, сообщает официальное государственное издание Xinhua с ссылкой на областной институт культурных памятников и археологии.
Исследователи и раньше находили подобных «драконов» в других гробницах культуры Хуншань. Но этот артефакт оказался особенно крупным, а, возможно, и самым большим из когда-либо обнаруженных: 15,8 в длину и 9,5 сантиметров в ширину.
При этом мы не можем быть уверены, что наши предки периода неолита хотели отобразить в своих поделках именно «драконов» – учёные отмечают, что подобное понятие появилось намного позже.
По словам археологов, место, где был обнаружен дракон в китайском Автономном районе Внутренняя Монголия – это не просто гробница, а по-настоящему ритуальное сооружение. В подтверждением этому, в южной части гробницы был обнаружен квадратный алтарь.
Читайте также
В 5000-летней гробнице Китая обнаружили нефритового дракона
У берегов Греции нашли исчезнувшую субмарину – она пропала 81 год назад
С помощью георадара ученые нашли таинственную гробницу в Иордании
Найдены сигналы внеземных цивилизаций: об этом заявил британский учёный
Как ассирийцы в Иудее доказывали «кто тут главный» 2700 лет назад