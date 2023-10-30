В Африке нашли древнее захоронение человека с татуировкой имени Христа

Его могила расположена на территории современного Судана.

Ученые в Судане обнаружили на теле давно покойного человека татуировку с отсылками на Иисуса Христа. Захоронению, раскопанному на кладбище возле средневекового монастыря, 1300 лет.

Это лишь второй случай, когда человека с татуировкой обнаружили в средневековой Нубии. Об этом сообщается в заявлении Польского центра средиземноморской археологии (PCMA) при Варшавском университете, сотрудники которого проводят раскопки и исследования на месте, известном как Газали. Нубия – регион, который охватывает части современных Египта и Судана.

В заявлении говорится, что татуировка была обнаружена на правой ноге человека. Скорее всего, это мужчина. Его рисунок на теле содержит греческие буквы χ (хи) и ρ (ро), а также α (альфа) и Ω (омега).

Греческие буквы хи и ро образуют аббревиатуру Христа, а альфа и омега являются первой и последней буквами греческого алфавита и символизируют христианскую веру в то, что Бог является началом и концом всего сущего.

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По словам ученых, хотя татуировка и указывает на то, что человек был христианином, неясно, был ли он монахом. В пользу этой версии говорит то, что похоронили его на монастырском кладибище. Радиоуглеродное датирование определило, что он жил где-то между 667 и 774 годами нашей эры. В то время христианство было основной религией в регионе. На момент смерти мужчине, вероятно, было от 35 до 50 лет.

Тело было найдено в ходе раскопок, проведенных в 2016 году, «но татуировка была обнаружена только сейчас благодаря дополнительным недавним анализам после раскопок и полноспектральным фотографиям», – пишут ученые.

Раскопки в Газали проводились в период с 2012 по 2018 год польско-суданской командой под руководством Артура Облуски, профессора археологии Варшавского университета. Анализ находок продолжается.