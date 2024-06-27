В Африке обнаружены древнейшие термитники возрастом 34 000 лет

Некоторые из них были построены ещё до того, как льды покрыли большую часть северного полушария нашей планеты во время максимума последнего оледенения.

Учёные из Южной Африки наткнулись на древнейшие в истории термитники – открытие, которое потенциально поможет подтолкнуть мир к решению проблемы изменения климата.

Термитники – или, как их называют местные, heuweltjies — были обнаружены вдоль реки Баффелс в западном регионе страны Намакваленде, который как раз славится своими крупными термитниками. А вместе с этим – удивительным «круговым» цветением некоторых полевых растений.

При этом в них уже на протяжении тысячелетий живут южноафриканские термиты Microhodotermes viator из семейства термитов-жнецов.

«Открытие старейших в мире термитников в Намакваленде является свидетельством невероятной истории, которая прячется у нас под ногами», — рассказала Мишель Фрэнсис, ученый-эколог и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science of the Total Environment.

С помощью радиоуглеродного анализа учёные определили возраст термитников. Самым молодым из них оказалось 13 000 лет. Самые древние же достигают возраста 34 000 лет – это старше, чем многие наскальные рисунки!

«Эти термитники уже были древними, когда по Земле еще бродили шерстистые мамонты», – рассказала эколог. — «Во время максимума последнего оледенения, около 20 000 лет назад, массивные ледяные щиты покрывали части Северной Америки, Европы и Азии. К тому времени этим термитникам уже была не одна тысяча лет. И они представляли из себя живой архив условий окружающей среды, которые сформировали наш мир».

До этого момента самым старым термитникам, которые находили учёные в Бразилии, было около 4 000 лет.

Процесс накопления углерода в термитниках

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Ранее Фрэнсис и её команда определили, что каждый из таких термитников может накапливать внутри около 14 тонн углерода. Эти данные заинтриговали учёных: они хотели понять, как термитники умудряются «запереть» углерод в условиях сложного взаимодействия почвы, атмосферы и грунтовых вод.

Проведя химический анализ гнёзд, команда пришла к выводу, что такой богатый углеродом «резервуар» рождается благодаря трудолюбию термитов – в поисках пропитания насекомые ежедневно несут в свои гнёзда веточки, куски древесины и другие органические материалы, и зарывают их глубоко в своем жилище. Так термитник становится долгосрочным поглотителем органического углерода на глубине больше одного метра, где вероятность его выброса назад в атмосферу значительно ниже.

Фото: Stellenbosch University / Youtube

Микробы в земле, в свою очередь, трансформируют запасы углерода в карбонат кальция или почвенный кальцит (растворенный неорганический углерод), а дальше в игру вступают дожди. Во время ливней, которые всё ещё свойственны региону в зимний период, происходит химическая реакция между карбонатом кальция и угольной кислотой (она образуется в процессе растворения углекислого газа в дождевой воде). Это приводит к секвестрации атмосферного углекислого газа – так называют долгосрочный метод хранения углерода, который сейчас практикуют организации, которые пытаются сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Таким образом, анализ процесса сохранения органического и неорганического углерода в почве показывает, что термитники накапливали питательные вещества в течение десятков тысяч лет – это прекрасно объясняет бурное цветение полевых цветов Намакваленда, которыми известен этот регион.

Фото: Pascal Parent / Flickr

Учёные подчеркнули, что изучение процессов, которые вполне естественны для термитников, поможет лучше понять, как наладить процессы секвестрации углерода людьми, а значит – бороться с изменениями климата.

«Эти курганы не только проливают свет на прошлое, но и дают важные подсказки для нашего будущего», – пояснила Фрэнсис. — «Поскольку мы продолжаем раскрывать секреты этих древних сооружений, они остаются напоминанием о тонком взаимодействии между климатом, окружающей средой и жизнью на Земле».