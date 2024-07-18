В Америке начнут делать масло из воздуха

Стартаперы из калифорнийской компании Savor будут создавать жир подобный животному через термохимический процесс.

В американском стартапе придумали новый способ, как избавить животных от мучений, а планету – от повышенного выброса парниковых газов присущих индустрии животной промышленности.

В компании Savor – в которую уже вложился американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс – решили создавать жиры без участия коров и растений.

В своём блоге Гейтс рассказал, что поскольку все жиры состоят из различных цепей атомов углерода и водорода, создавать масло можно из других веществ, где присутствуют эти атомы: из воды и воздуха. Так, в компании разработали термохимический процесс, в ходе которого из воды добывается водород, а из воздуха – углекислый газ, а потом их атомы окисляются, провоцируя разделение жирных кислот. Так и формируются жиры.

«Результатом являются настоящие молекулы жира, такие как те, которые мы получаем из молока, сыра, говядины и растительных масел», –отметил Гейтс.

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Предприниматель, который не раз возглавлял списки Forbes как самый богатый человек планеты, уже испробовал продукты компании, в которую вложил немало денег. По его словам, он не мог поверить, что масло из воздуха оказалось на вкус как «настоящее», а вот бургер без животных жиров ещё пока только «близок» к этому статусу.

«Этот процесс не выделяет парниковых газов, не использует сельскохозяйственные угодья и потребляет менее одной тысячной воды, которую потребляет традиционное сельское хозяйство. И самое главное, это действительно вкусно — как настоящее, потому что по химическому составу так и есть».

В ближайшее время компания будет наращивать производство своих продуктов – сначала в сфере красоты, а потом уже и в пищевом секторе. Конечно, не всем идея лабораторных продуктов может показаться заманчивой, особенно для фанатов настоящего коровьего молока и масла. Но компания в итоге надеется завоевать сердца своих покупателей благодаря снижению цен и ставкой на влияние, которое такие продукты смогут оказать на сокращение углеродного следа.