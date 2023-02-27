В Англии нашли детский ботинок возрастом 3000 лет

Археолог нашел 15-сантиметровый кожаный ботинок в русле реки.

В русле реки на севере графства Кент была обнаружена детская обувь, которой три тысячи лет. Она относится к бронзовому веку и датируется периодом между 888 и 781 годами до нашей эры.

Археологу Стиву Томлинсону попался 15-сантиметровый кожаный ботинок – теперь он считается самым старым из найденных в Великобритании. При этом сперва учёный не придал своей находке большого значения, но всё равно отправил её на радиоуглеродный анализ. Пять недель спустя пришёл «шокирующий» результат: ботинок оказался сделан в бронзовом веке.

«Я думал, что это неплохая находка, но считал, что это Средневековье. Я отправил его на радиоуглеродный анализ, и через пять недель мне позвонил джентльмен из лаборатории и сказал: "Думаю, вам лучше присесть". Я мог легко пропустить ботинок, но у меня было чувство, что это нечто особенное», – Стив Томлинсон.

Археологи считают, что ребенку, который носил обувь, около двух или трех лет. Томлинсон уверен, что это старейший ботинок в Великобритании и, возможно, самый маленький древний ботинок в мире. Он надеется, что профессионалы смогут в конечном итоге реконструировать его, и его можно будет передать в Британский музей в будущем.

Сейчас обувь находится на попечении ученого-археолога Даны Гудберн-Браун.

«Органические материалы, такие как кожа, текстиль или дерево, не выживут, если они не будут храниться в засушливой местности или в грязи без кислорода. Эта обувь находилась в илистой среде с отложениями, без кислорода. Это то, что мы называем анаэробными условиями. Ботинок достиг такого состояния, при котором он не подвергается биологическому разложению. Вот почему это очень редкая находка.

Тот факт, что Стив наткнулся на ботинок до того, как он начал разрушаться, просто невероятен», – говорит Гудберн-Браун.

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Ученые тщательно изучили обувь в лаборатории Фото: Daily Mail

Гудберн-Браун отнесла обувь экспертам Кентского университета, которые исследовали ее с помощью микро-КТ-сканера и обнаружили, что подошва состоит из нескольких слоев. Что еще более важно, рентген, проведенный в Кентерберийском университете Крайстчерч, показал, что на нижней стороне подошвы отпечатан текстильный узор, что позволяет предположить, что она была либо обернута, либо прижата к куску материала в течение некоторого времени.

На следующем этапе обувь будет отправлена на анализ ДНК, чтобы попытаться узнать что-то о ее владельце. Возможно, ученым удастся определить пол ребенка и из чьей конкретно кожи была сделана обувь.