В Англии нашли памятник древнее Стоунхенджа

Обнаружить его ученым помог радиоуглеродный анализ.

Исследование с использованием радиоуглеродного анализа выявило, что Флэгстоунс, древнее сооружение и место захоронений в Англии, старше Стоунхенджа. Памятник каменного века оказался примерно на 200 лет старше, что позволяет предположить, что его могли использовать как источник вдохновения при строительстве Стоунхенджа.

Исследователи из Эксетерского университета установили, что Флэгстоунс датируется примерно 3200 годом до нашей эры, тогда как Стоунхендж начали строить позднее. Это открытие ставит Флэгстоунс на первое место среди крупнейших круглых сооружений Британии. Сооружение было найдено в 1980-х годах в Дорсете, где обнаружили круглый ров шириной 100 метров с пересекающимися ямами.

В этих ямах нашли останки людей, включая кремированных взрослого и троих детей. Археологические данные показывают, что ямы появились около 3650 года до нашей эры, а ограждение было возведено около 3200 года до нашей эры. Один из авторов исследования, Сьюзан Грини, подчеркнула важность новых методов радиоуглеродного анализа для точной датировки древних объектов.

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Ранее сообщалось, что в графстве Бедфордшир (Великобритания) специалисты из лондонского Музея археологии обнаружили 25 глубоких ям периода мезолита (среднего каменного века) — их вырыли 6-12 тысяч лет назад.