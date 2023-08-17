В Англии нашли средневековое захоронение 15-летней девочки со связанными лодыжками

Скорее всего, это было сделано для того, чтобы она не восстала из могилы.

Археологи нашли недалеко от деревни Конингтон в Кембриджшире необычную могилу 15-летней девочки, которая была похоронена лицом вниз и, вероятно, со связанными лодыжками. Радиоуглеродное датирование показало, что она умерла между 680 и 880 годами нашей эры.

«Вероятно, мы никогда не узнаем, как именно к этой молодой женщине относились в ее сообществе. Однако то, как ее похоронили, свидетельствует, что ее почти наверняка воспринимали как нечто инородное. Обряд погребения мог отражать характер ее смерти, социальную принадлежность или принадлежность к какой-то конкретной семье», – Дон, Уокер, соавтор исследования из Лондонского музея археологии.

Девочку похоронили в яме, в которой когда-то стоял деревянный столб, поддерживавший въездные ворота поселения. Возможно даже, что община связала девушке лодыжки – из-за веры в то, что ее труп может подняться из могилы и причинить вред живым.

«Помимо того, что она была похоронена лицом вниз на границе поселения, положение ее лодыжек предполагает, что они могли быть связаны вместе. Это означает, что жители приняли дополнительные меры, чтобы гарантировать, что она не сможет восстать из могилы», – сказал Уокер.

Могила 15-летней девочки в Кембриджшире Фото: MOLA Headland Infrastructure

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Останки девочки показывают, что за свою короткую жизнь она пережила много лишений: на ее зубах есть следы недоедания, а по спине видно, что у нее обострилось заболевание суставов позвоночника из-за тяжелого труда. Эти подсказки говорят о том, что у подростка был низкий социальный статус. На ее скелете нет признаков длительной болезни, поэтому, возможно, девочка умерла внезапно или неожиданно, говорится в заявлении археологов.

Положение девушки лицом вниз необычно, так как большинство умерших в раннесредневековой Англии хоронили лицом вверх. Ранее археологи нашли еще одно захоронение лицом вниз в раннесредневековой Англии. Примерно в 50 километрах от поселения Хайэм-Феррерс в Нортгемптоншире находилась могила конца восьмого или начала девятого века. Там покоилась женщина, похороненная лицом вниз во рву на краю поселения. От скелета были отделены руки, голова и четвертый поясничный отдел, что указывает на то, что она стала жертвой казни.

По мнению археологов, вполне возможно, что средневековые захоронения лицом вниз были намеренно расположены на краю поселений. Они отметили, что, когда община вытащила большой деревянный столб на въезде в поселение, оставшаяся яма, возможно, послужила удобной готовой могилой.

Цифровая реконструкция раннесредневековой сторожки в Конингтоне Фото: MOLA Headland Infrastructure

Поселение служило одним из административных центров Мерсии – могущественного королевства в англо-саксонской Англии. Но когда королевство стало терять власть, поселение было заброшено.

Если захоронение девушки совпало с опустошением поселения – как предполагает снос столба у ворот, который служит местом ее захоронения – это, вероятно, одна из последних вещей, которые ее община сделала перед тем, как двигаться дальше.