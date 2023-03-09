В Англии создали компьютер с компонентами на основе грибов

Грибница оказалась способна передавать электрические импульсы.

Инженеры из Университета Западной Англии (UWE) использовали грибы при создании персонального компьютера. В качестве одного из компонентов ПК специалисты использовали мицелий или грибницу — вегетативное тело грибов и актиномицетов. Как показали исследователи, тело способно передавать электрические импульсы, сходные с теми, которые генерирует мозг человека. При этом развитая грибница может передавать импульсы под землей на значительные расстояния.

На основе мицелия и кремния ученые смогли создать материнскую плату для ПК, передающую данные через двоичную систему счисления. Автор работы, профессор Эндрю Адамацки, рассказал, что грибы оказались идеальным материалом для эксперимента. Как и предполагалось, грибница передавала импульсы хуже традиционных компонентов ПК. Но, стимулируя мицелий, специалисты сумели наладить хорошую проводимость сигнала.

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«Мы просто демонстрируем, что можно заниматься вычислениями с помощью мицелия», — отметил Эндрю Адамацки.

Ранее сообщалось, что бледная поганка (Amanita phalloides) — самый смертоносный гриб в мире — вторгся в Калифорнию (США), множественно клонируя себя. Бледная поганка является причиной более 90% смертей, связанных с грибами во всем мире.