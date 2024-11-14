В Антарктиде впервые нашли янтарь

Его обнаружили в кернах со дна моря Амундсена.

Группа ученых из Бременского университета и их коллеги из Великобритании сделали важное открытие, обнаружив первые образцы янтаря в Антарктике. Эти окаменевшие кусочки смолы были извлечены из кернов, взятых со дна моря Амундсена в 2017 году.

Проведенные анализы показали, что возраст найденного янтаря составляет примерно 90 миллионов лет, что соответствует меловому периоду. Хенни Гершель, одна из участников исследования, подчеркнула, что этот янтарь, вероятно, содержит микрокапсулы остатков древесной коры.

Его высокая прозрачность и твердость свидетельствуют о том, что он залегал относительно неглубоко под поверхностью Земли. Кроме того, ученые заметили признаки патологической выработки смолы растениями, которая обычно служит для закрытия ран на коре деревьев, возникающих вследствие атак паразитов или лесных пожаров.

Изучение этих образцов янтаря дает возможность глубже понять, какие природные условия царили в древнейших хвойных лесах Антарктики, располагавшихся неподалеку от Южного полюса в середине мелового периода.

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Ранее сообщалось, что за минувшие 100 лет средняя температура в Антарктиде поднялась на два градуса Цельсия, из-за чего на континенте не только уменьшилась площадь льда, но и начали расти цветы вместе с другими растениями.