В Аргентине нашли динозавра с крошечными «руками»

Этот вид жил в меловом периоде, за 20 миллионов лет до глобального вымирания.

В Аргентине обнаружили новый вид динозавра-абелизаврида Koleken inakayali с маленькими передними конечностями. Находку сделали палеонтологи музея естественных наук имени Бернардино Ривадавии, Национального совета научных исследований и технологий и Китайского университета Гонконга, пишет журнал Cladistics.

Абелизавриды были одной из наиболее успешных групп хищных динозавров, обитавших на материке Гондвана в меловом периоде, за 20 миллионов лет до глобального вымирания. Их остатки находили на территории Африки, Южной Америки, Европы, Индии, Австралии и Мадагаскара. У животных были массивные черепа, жесткие хвосты и очень редуцированные предплечья.

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Окаменелые остатки этих динозавров нашли в формации Ла Колония. Исследования показали, что животные жили примерно 70 миллионов лет назад. Судя по костям, динозавры были двуногими и имели крошечные ручки.

Cравнивая остатки Koleken inakayali с другими типами абелизаврид и ноазаврид, ученые заметили свидетельства быстрых эволюционных изменений в течение одних периодов времени и практически никаких изменений – в других. Открытие нового вида указало им на то, что, благодаря высоким темпам эволюции черепа в раннем меловом периоде, абелизавриды были более разнообразными, чем предполагали прежние исследования.