В Арктике могут появиться новые острова из-за глобального потепления

Ученые допускают, что это произойдет в районе Гренландии.

Резкое изменение климата может изменить морской ландшафт в Арктике и привести к появлению большого числа новых островов вокруг Гренландии — к такому выводу пришли специалисты Технического университета Дании. Они выяснили, что в 2013-2023 годах коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров, что эквивалентно двум метрам за столетие.

Причина этого во многом связана с исчезновением ледникового покрова, которое снижает давление на подстилающий грунт. В основу работы датских ученых легли данные GNET — сети, состоящей из 61 измерительной станции. Все они расположены вдоль побережья Гренландии.

Сам факт подъема Гренландии давно известен науке: он объясняется тем, что суша крупнейшего острова мира когда-то была прижата толстым ледяным покровом во время последнего ледникового периода. И хотя около 12 тысяч лет назад ледники отступили, земля Гренландии продолжает подниматься из-за снижения давления льдов. Между тем в последние десятилетия таяние ледникового покрова усилилось из-за глобального потепления. Это привело к дополнительному, ускоренному локальному поднятию суши у побережья Гренландии.

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«Подъем пород, которое мы наблюдаем в Гренландии в эти годы, нельзя объяснить только естественными процессами после ледникового периода. Благодаря данным GNET мы можем точно проанализировать, какие участки суши поднимаются из-за климатических изменений», — отметил соавтор научной работы, профессор Шафкат Аббас Хан.

Ранее сообщалось, что за минувшие 100 лет средняя температура в Антарктиде поднялась на два градуса Цельсия, из-за чего на континенте не только уменьшилась площадь льда, но и начали расти цветы вместе с другими растениями.