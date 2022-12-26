В Арктике нашли новый вид пиявок

Пока они представляют собой загадку: у биологов нет никаких данных об их образе жизни и питании.

В малоизученных районах Арктики нашли новый род древних пиявок, о которых пока ничего не известно. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), сотрудники которого работали вместе со специалистами Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА).

По данным биологов, фауна арктической зоны Евразии насчитывает 14 видов плоских пиявок (семейство Glossiphoniidae), которые принадлежат к пяти родам. При этом пять видов и один род из найденных ими ранее не были известны науке. В их числе — новый реликтовый гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris), который считается «очень древней и редкой пиявкой», потому что никто из ученых до этого его не встречал.

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«Для фауны пиявок — это всё равно что найти какого-то нового медведя или кита. Ранее считалось, что пиявки в России хорошо изучены и находки новых для науки видов маловероятны, но, изучая арктическую фауну, мы добирались до таких труднодоступных районов, как плато Путорана, полуостров Таймыр, остров Колгуев, где никто ранее не собирал пиявок. Совершенно неожиданной находкой был новый род и вид. По генетическим данным это очень обособленная линия, она обладает особенным геномом», — сказал директор ФИЦКИА Иван Болотов.

Пока новые пиявки представляют собой загадку для биологов: нет никаких данных об их образе жизни и питании. Размер гипербореомизона достигает двух сантиметров, он имеет темно-коричневую окраску и покрыт бугорками.

По словам Болотова, пиявок важно изучать в том числе и с точки зрения их влияния на животных. Например, они могут вредить ценным породам рыб, таким как лососёвые рыбы, сёмга, и водоплавающим птицам. Не исключено, что Hyperboreomyzon polaris также может встречаться в высокогорьях Азии, например, в Саянах или на Алтае.

Ученые Санкт-Петербургского университета и Лаверовского центра проводили исследования на территории Кольского полуострова, Малоземельской тундры, полуострова Канин, острова Колгуев, Большеземельской тундры, Полярного Урала, Ямала, Таймыра, плато Путорана. Также в работу включили сведения о фауне пиявок арктической Скандинавии, Исландии и Гренландии.