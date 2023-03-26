В Австралии нашли следы самого раннего падения метеорита на Землю

На него могут указывать крошечные шарики в австралийских скалах.

Аспирантка Микаэла Добсон из Университета Окленда (Новая Зеландия) вместе с коллегами, предположительно, нашла самые ранние следы падения метеорита на Землю. Эти следы — каменные шарики в горных породах Австралии возрастом 3,48 миллиарда лет. Их появление согласуется с гипотезой о таянии породы после высокоскоростного удара.

Она гласит, что при ударе космического тела о землю камни плавятся и взлетают в воздух крошечными каплями, которые затем падают обратно и затвердевают в форме шариков. На то, что каменные шарики в австралийских скалах образовались именно так, указывает их форма, напоминающая слезинки и гантели, а также пузырьки внутри.

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Между тем подобные каменные шарики уже находили раньше — в частности, в кратоне Пилбара (Австралия) и в поясе зеленых камней Барбертон (Южная Африка). Правда, они моложе тех шариков, которые нашла Микаэла Добсон вместе с коллегами: их возраст составляет от 3,4 до 3,2 миллиардов лет.

Ранее сообщалось, что метеорит, упавший на дорогу в английском Винчкомбе, уже через несколько часов после приземления оказался загрязнен крошкой поваренной соли. Это развеивает все надежды на то, что такой метеорит может быть «нетронутым» примером примитивного типа космического камня.