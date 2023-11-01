В Австралии обнаружили целое кладбище со скелетами крупнейших в истории сумчатых

Дипротодон восходит к эпохе плейстоцена и является гигантским родственником вомбатов и коал.

На уникальном участке с окаменелостями в Западной Австралии обнаружены «неуловимые» остатки самого большого сумчатого животного в мире.

Скелеты принадлежат дипротодону (Diprotodon). Этот зверь является родственником вомбатов и коал. Он жил в эпоху плейстоцена (от 2,6 миллиона до 11 700 лет назад). Эти представители мегафауны были настоящими гигантами по сравнению с современными сумачатыми: они вырастали до 1,7 метра в высоту в холке, 3,8 метра в длину и могли весить до трех тонн.

Археологи на месте раскопок Фото: WA Museum

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Отдельно палеонтологов радует то, что обнаружена не одна косточка загадочного вымершего животного, а целое «кладбище»: исследователи нашли в этом месте по меньшей мере 10 скелетов дипротодонов, но еще не раскопали их полностью. Среди окаменелостей могут быть взрослые и молодые особи, а это будет означать, что этот регион находился на главном пути миграции дипротодонов.

Части черепов, костей и зубов древних сумчатых разбросаны прямо под ногами, говорит Гилберт Прайс, палеонтолог из Университета Квинсленда, участвовавший в раскопках.

«Я никогда не видел таких окаменелостей. Это нереально – идти по ландшафту, просто смотреть на землю и находить позвонки, кости ног или череп», – Гилберт Прайс.

Дипродотоны появились около двух миллионов лет назад и вымерли около 25 тысяч лет назад. По данным Австралийского музея в Сиднее, изменение климата и человеческая деятельность, возможно, стали основными факторами их исчезновения, хотя эти сумчатые жили бок о бок с аборигенами более 20 000 лет.

Исследователи также нашли свидетельства существования древних мангровых зарослей и окаменелостей крабов среди остатков мегафауны.

Ранее учёные уже находили окаменелости дипротодонов по всей Австралии. Впервые они были обнаружены на месте раскопок, расположенных в Дю-Буле-Крик, в 1991 году.