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В Австралии обнаружили следы полярных динозавров

Фото: Anthony Martin / Emory University

Хищные тероподы оставили их около 120-128 миллионов лет назад, когда континент ещё примыкал к Южному полюсу.

На южном побережье Австралии в формации Вонтагги обнаружили следы теропод раннего мелового периода. Из 18 найденных следов динозавров, 15 принадлежат именно тероподам – эти двуногие звери бродили по полярным районам, когда Австралия ещё была частью Антарктиды, оставляя свои отпечатки летом, во время временного таяния льдов. 

Тероподы были хищниками довольно внушительными – они питались мелкими динозаврами, рыбой и черепахами. Самый крупный из обнаруженных трехпалых отпечатков имеет размер 47 сантиметров. Это значит, что одни только задние конечности этих динозавров были около двух метров в высоту, то есть примерно размером с современного человека.

В журнале Alcheringa исследователи отметили, что остальные следы принадлежат орнитоподам – травоядным птиценогим динозаврам, которые, скорее всего, служили для теропод добычей. 

Для палеонтологов находка является сигналом, что тероподы отлично справлялись с выживанием в полярных условиях – древние экосистемы Австралии, объединенной с Антарктидой, могли быть довольно разнообразными и вполне приемлемыми для этих массивных хищников в летнее время. Примерно 100 миллионов лет назад суперконтинент Восточная Гондвана начал распадаться – в итоге появились Южная Америка, Африка, Индостан и Мадагаскар. А около 40 миллионов лет назад так же, в конце концов, разделились Антарктида и Австралия.

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