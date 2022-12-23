В Австралии объяснили феномен спонтанного самовозгорания людей

Во всех инцидентах присутствовал внешний источник огня.

Во всех случаях самовозгорания людей так или иначе присутствуют внешние источники огня — к таким выводам пришел патологоанатом из Университета Аделаиды (Австралия) Роджер Байард. Специалист решил выяснить, почему происходят случаи самовозгорания людей: за последние три века было зафиксировано порядка 200 сообщений о подобных событиях.

Все происшествия, которые относят к случаям самовозгорания, схожи между собой: полицейские находят тела с целыми руками и ногами, но сожженными дотла телами и головами. При этом повреждения у находящейся поблизости мебели зачастую минимальны. К примеру, в декабре 2010 года в Ирландии 76-летний мужчина заживо сгорел на полу своей гостиной — год спустя этот случай официально признали спонтанным самовозгоранием.

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«Реальность такова, что люди сгорают, но не спонтанно: практически каждый случай связан с внешним источником огня. Чаще всего «виновниками» оказываются зажженные сигареты, лампы или свечи», — объяснил Роджер Байард.

Эксперт отметил, что сам процесс горения — совсем другое дело. Существуют данные, согласно которым тело человека может действовать подобно свече, поддерживая пламя за счет собственного жира. А одежда в этом случае действует как фитиль свечи.

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