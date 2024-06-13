В Австралии открыли новый вид огромных птерозавров

Летающие рептилии с размахом крыльев 4,6 метра жили 100 миллионов лет назад.

Ученые из Австралии, работающие в Университете Кертин, нашли новый вид больших летающих ящеров, которые обитали в конце мелового периода примерно 100 миллионов лет назад. Этих существ назвали халиския (Haliskia peterseni).

По особенностям строения черепа, расположению зубов и форме плечевой кости, исследователи определили, что этот образец относится к группе птерозавров под названием ангагерианцы. Эти существа были распространены по всему миру, включая территории современных Бразилии, Англии, Марокко, Китая, Испании и США.

Как отметила ведущий автор исследования, доктор Адель Пентланд, халиския обладал размахом крыльев около 4,6 метра и был опасным хищником в воздухе.

Ученые также описали найденную нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Кроме того, в окаменелостях сохранились очень тонкие и хрупкие кости горла, что свидетельствует о наличии у халискии мускулистого языка, который помогал ему питаться рыбой и головоногими моллюсками.

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