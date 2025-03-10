авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Австралии создали первый компьютер на клетках человеческого мозга

В Австралии создали первый компьютер на клетках человеческого мозга

Устройство работает автономно благодаря встроенной системе жизнеобеспечения.

Австралийская компания Cortical Labs разработала первый коммерческий биокомпьютер CL1, сочетающий человеческие нейроны и кремниевые чипы. Система быстро учится и требует меньше энергии, обещая прорыв в вычислительных технологиях. CL1 использует синтетический биологический интеллект.

Живые нейроны, полученные из стволовых клеток, создают биологическую сеть, взаимодействующую с электродной матрицей для управления сигналами. Устройство работает автономно благодаря встроенной системе жизнеобеспечения. Компания уже создала серверную стойку из 30 таких устройств и планирует выход на рынок до конца года.

Доступ к биокомпьютерам будет возможен через облако или покупку за 35 тысяч долларов. Технология открывает новые возможности в медицине, фармацевтике и робототехнике, включая тестирование лекарств и моделирование болезней мозга.

Ранее сообщалось, что специалисты австралийской компании Cortical Labs создали мини-мозг из миллиона живых клеток и научили его играть в виртуальный пинг-понг. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025