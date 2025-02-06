В Австралии ученые нашли редких кенгуру с помощью дронов

Животных обнаружили при помощи беспилотников с тепловыми камерами.

Ученые из австралийского Университета Джеймса Кука добились значительных успехов в изучении древесных кенгуру Беннетта — редкого вида сумчатых. В отличие от знакомых всем исполинских кенгуру, эти сумчатые обитают в тропических лесах на вершинах деревьев. Наблюдение за этими животными затруднено, так как обычные методы, такие как наземные исследования, часто оказываются неэффективными.

Древесные кенгуру (Dendrolagus), к которым относятся кенгуру Беннетта – это совсем другой род кенгуру, нежели наземные сумчатые. Задние лапы у древесных кенгуру короткие – им незачем прыгать по земле. А ещё у них на лапах имеются внушительные изогнутые когти, которые помогают кенгуру лазать по стволам деревьев.

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Двенадцать из четырнадцати видов древесных кенгуру находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения лесов и климатических изменений. Чтобы обнаружить кенгуру, ученые использовали дроны с тепловыми камерами, что позволило им находить животных, скрытых в густой листве деревьев. Всего за час полета удалось выявить шесть особей, что было бы невозможно с помощью традиционных методов.

Также стало известно, что в дикой природе эти кенгуру питаются лианами и листьями определенных растений, таких как Decalobanthus peltatus и Tetracera daemeliana. Исследователи уверены, что дроны с тепловизорами могут стать важным инструментом для мониторинга и сохранения популяции редких видов.

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