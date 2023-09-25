В Австрии нашли детскую обувь возрастом 2200 лет

Ее обнаружили в шахте глубоко под землей.

Глубоко под землей в соляной шахте в Австрии археологи сделали уникальную находку: детский ботинок возрастом 2200 лет. Ученые говорят, что артефакт так хорошо сохранился благодаря соли.

Как объясняют ученые, каменную соль Дюррнберге недалеко от современного Зальцбурга, где была найдена обувь, люди начали добывать примерно с 800-х годов до нашей эры.

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«Состояние найденной обуви превосходное. Органические материалы, как правило, со временем разлагаются. Такие находки, как этот детский ботинок дают чрезвычайно редкую возможность заглянуть в жизнь шахтеров железного века», – Томас Штёлльнер, соавтор исследования.

Археологи заметили, что на кожаной обуви сохранились остатки из льна, что намекает на способ шнуровки обуви. Дизайн обуви указывает на то, что она была изготовлена во втором веке до нашей эры. Хотя был найден только один ботинок, его открытие предполагает, что дети находились под землей в шахтах более двух тысячелетий назад.

Археологические работы в шахте музей проводит с 2001 года. Рядом с обувью археологи нашли фрагмент деревянной лопаты и остатки меха со шнуровкой, которая, возможно, принадлежала меховому капюшону.