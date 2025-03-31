В Австрии нашли древнюю «мамонтовую мастерскую»

Находка ученых относится к эпохе ледникового периода.

Ученые из Австрийской академии наук сделали значительное открытие вблизи Вены, в районе Лангманнерсдорф. Здесь были обнаружены останки пяти шерстистых мамонтов, датируемые приблизительно 25 тысячами лет назад. Особенностью находки являются четко видимые следы обработки костей каменными орудиями древних людей.

При раскопках были выявлены две различные рабочие зоны. Одна использовалась древними охотниками для разделки туш мамонтов с помощью каменных инструментов, тогда как на другой изготавливались наконечники для копий из бивней животных.

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«Эта находка представляет собой не просто беспорядочное скопление костей, а настоящую организованную рабочую площадку, что само по себе крайне редко встречается», — пояснил археолог Марк Гендель.

Согласно исследованиям, данная мастерская по переработке мамонтовых ресурсов демонстрирует ключевое значение этих животных в жизни древних людей.

Мамонты служили источником пищи, материалов для одежды, строительных элементов, а их бивни использовались для создания копий, украшений и других вещиц. Помимо этого, охотники умело отслеживали миграционные пути мамонтовых стад и устраивали засады в долине Першлинг на территории современной Австрии.

Ранее сообщалось, что генетики создали «шерстистых» мышей с мехом как у мамонтов.