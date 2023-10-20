В Башкирии нашли наскальные календари беременности женщин

Необычное открытие сделали ученые из Республики Башкортостан.

Башкирские учёные смогли расшифровать календари беременности первобытных женщин, изображенные на наскальных рисунках — об этом рассказал доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов. По его словам, исследования проводились в Каповой пещере на территории заповедника «Шульган-Таш».

Специалисты нашли на стенах пещеры рисунки, которые, предположительно, создала женщина — они отражали культ материнства. Причем, как оказалось, древние художники изображали не только лунные календари, но и календари беременности. Особо в них выделялись два символа — «Y» и «⅄». Ученые считают, что первый символ мог указывать на успешную беременность, а второй — на гибель плода или ребенка.

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Ранее сообщалось, что специалисты Университетского колледжа Лондона и Даремского университета (Великобритания) изучили пещерную живопись древних людей, относящуюся к эпохе позднего палеолита (37-42 тысячи лет назад). Как оказалось, эти изображения являются протописьменностью и представляют собой первый в истории пример использования лунного календаря.