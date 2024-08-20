В Болгарии нашли древнюю ювелирную мастерскую

Археологи обнаружили более 500 древних монет и золотую форму.

Археологи нашли в Болгарии более 500 древних монет и золотую форму для изготовления ювелирных изделий. У подножия Старого города рядом с Восточными воротами Филиппополя (старое название города Пловдива) были обнаружены 500 монет, в основном бронзовые. Предположительно, более 2500 лет назад на этом месте находилась небольшая мастерская.

Золотая форма, найденная рядом с монетами, использовалась для создания ювелирных украшений. Руководитель раскопок Десислава Давидова отметила, что монетам требуется реставрация, и она не может сказать, были ли они только бронзовыми, поскольку иногда серебряные монеты имеют толстый слой патины и их трудно идентифицировать в полевых условиях.

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Пловдив — древний город, расположенный на юге Болгарии. Он считается одним из старейших поселений в Европе, так как первые люди появились здесь около шести тысяч лет до нашей эры. Пловдив изначально был фракийским поселением на берегах крупнейшей реки Болгарии. Город подвергался вторжениям персов, греков, кельтов, римлян, готов, гуннов, болгар, славян, викингов, крестоносцев и османов. Ученые подчеркнули, что мастерская представляет особый интерес, поскольку она находится в месте, где поселение развивалось до прихода римлян.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Кайтуш вырыла глиняный горшок со средневековыми монетами неподалеку от польского города Валбжиха. Этот клад оказался крупнейшим из найденных в стране за последние сто лет.