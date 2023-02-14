В Бразилии нашли маленького беззубого динозавра

Этот зверь жил 70-80 миллионов лет назад.

В Бразилии обнаружили окаменелые остатки ранее неизвестного вида динозавров, у которого вообще не было зубов: об этом сообщили в Национальном музее страны. Скелет существа, получившего название Berthasaura Leopoldinae и жившего 70-80 миллионов лет назад, обнаружили в «могиле птерозавров» в окрестностях муниципалитета Крузейру-ду-Уэсти (штат Парана). Раскопки там велись в 2011-2014 годах, после чего специалисты приступили к изучению найденного и к реконструкции внешности «динозавра без зубов».

По словам директора Национального музея Бразилии Алешандри Келлнера, динозавр сохранился практически в полном виде: это позволило воссоздать его внешность и узнать о нем больше подробностей.

«Передвигалось это существо на задних лапах и весило всего 8-10 килограммов. Его параметры совсем не впечатляют и ничего устрашающего в облике Berthasaura Leopoldinae не было», — рассказал Келлнер.

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Ученые установили, что «беззубый динозавр» был небольшого размера. Его высота достигала 80 сантиметров, а длина от носа до хвоста — около метра. Открытие, сделанное бразильскими специалистами, позволит больше узнать о жизни доисторических животных и может развенчать некоторые мифы о них.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.