В Британии нашли окаменелость самого древнего пениса на Земле

Его возраст около 425 миллионов лет.

Британский ученый обнаружил самый древний пенис на Земле. Это открытие сделал палеонтолог Дэвид Сиветер в конце 1990-х годов, изучая коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Среди них он нашел крошечное ракообразное размером около одного миллиметра, известное как остаркода. При создании 3D-модели этого существа ученые заметили «очень длинный отросток, идущий от задней части тела». Сохранение пениса остаркоды произошло благодаря тому, что около 425 миллионов лет назад ракообразное было полностью погребено под тонким вулканическим пеплом.

Медленное остывание позволило сохранить форму тела остракоды и все ее конечности. Сиветер подчеркнул, что фраза «исключительная сохранность» имеет большое значение для палеонтологов, поскольку она означает, что сохранились как мягкие ткани, так и скелет. У этой окаменелости все конечности были целы. Имелись жабры, которыми животное дышало, а также глаза и пенис, что крайне удивительно, поскольку обычно редко удается определить пол окаменелостей.

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Пенис остракоды также может быть относительно большим — до трети от общего размера животного. Именно поэтому остаркоду дали название Colymbosathon ecplecticos, что по-гречески означает «выдающийся пловец с большим пенисом».

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