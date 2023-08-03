В Брянской области нашли кость с неандертальским орнаментом

Ученые считают находку доказательством того, что люди среднего палеолита умели мыслить абстрактно.
Исследователи Верхнедеснинской экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили кость с орнаментом возрастом около 80 тысяч лет в ходе раскопок в селе Хотылёво Брянской области на одном из самых крупных памятников среднего палеолита в Восточной Европе.
Такие находки, связанные с деятельностью неандертальского человека, крайне редки, заявил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Александр Очередной.
«Уникальность в том, что такие находки на территории Восточной Европы известны только в Заскальной пещере в Крыму. Это крайне большая редкость, когда речь идет о среднем палеолите, о неандертальском человеке, их до сотни во всем мире», – Александр Очередной.
Геометрический орнамент на кости состоит из зигзага и нескольких дуг, причем некоторые из них прорезаны глубже, а другие лишь слегка намечены и видны только при увеличении. Ученые считают такую находку доказательством того, что люди среднего палеолита были сосредоточены не только на выживании, но и были способны к абстрактному мышлению.
Находка происходит из одного культурного слоя той части памятника, где в силу разных причин лучше сохраняются кости древних животных. Среди находок этого слоя было до 10 фрагментов трубчатых костей крупных травоядных, многие из них со следами раскалывания их человеком.
В Хотылёво еще не найдены кости представителей рода людей, но у археологов нет сомнений в том, что это следы пребывания на берегах Десны именно неандертальцев. Технологии обработки камня, типичные формы орудий и возраст самих стоянок однозначно указывает на то, что это средний палеолит, который на территории Европы надежно ассоциируется именно с неандертальским человеком.
Люди в Европе использовали каменные наконечники для стрел еще 54000 лет назад
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