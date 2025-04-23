В будущем суперконтинент убьёт почти всех млекопитающих

Образование гипотетического суперконтинента через 250 миллионов лет приведет к масштабным изменениям климата, предрекают исследователи.

Постоянное движение литосферных плит, их сближение и отдаление друг от друга, приводит к образованию и дроблению континентов, что в истории нашей планеты наблюдалось не раз. Например, примерно 175 миллионов лет назад на части распался знаменитый суперконтинент Пангея, объединявший Гондвану и Лавразию. Затем цикл распада и объединения континентов запустился вновь.

Исследователи прогнозируют, что примерно через 250 миллионов лет около экватора соберётся новый суперконтинент: Пангея Ультима или «Последняя Пангея».

Процесс его образования уже идет: литосферные плиты устремились навстречу друг другу, двигаясь со скоростью всего лишь в несколько миллиметров в год.

В этом процессе переустройства планеты Африка сольется с Европой, образовывая единый массив суши; Средиземное море исчезнет, а Тихий океан станет ещё громаднее. Землетрясения и извержения вулканов приведут к выбросу огромного количества парниковых газов, что вызовет рост концентрации углекислого газа.

Предполагаемое расположение суперконтинента Пангеи Ультимы через 250 миллионов лет Фото: Wikimedia Commons

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На суперконтиненте будет очень жарко и сухо из-за отсутствия крупных водных источников: средняя прогнозируемая температура в условиях континентальности во внутренних районах будет достигать 70 °C. Логично предположить, что для большинства млекопитающих подобные условия жизни будут просто губительны из-за отсутствия возможности терморегуляции – большинство животных охлаждается через процесс потоотделения, но при таких температурах он будет практически невозможен. Поэтому исследователи считают, что образование суперконтинента приведёт к полноценному «закату эры млекопитающих».

Предполагается, что 90% суши на Пангеи Ультиме станут непригодны для млекопитающих – это приведет к значительному снижению биоразнообразия. А вот членистоногие, скорее всего, будут чувствовать себя в таких условиях довольно неплохо. Процветание и увеличение в размерах скорпионов, гигантских пауков и многоножек через десятки миллионов лет больше не будет напоминать доисторический фильм ужасов, а станет вполне себе реальностью.

Выжить млекопитающим, включая человека, в подобных условиях можно будет лишь вблизи прибрежных зон. Однако и там будут наблюдаться проблемы в виде гигантских волн-цунами – они будут образовываться в океанах из-за отсутствия природных ограничений в виде массивов суши.

Скорее всего, к этому времени человеку уже удастся колонизировать космос и найти себе новое пристанище на необъятных просторах Вселенной. Остаётся вопрос, каких животных человек сможет забрать с собой подальше от двухметровых скорпионов и насекомых размером с корову.