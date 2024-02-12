В центре Лондона обнаружили римское погребальное ложе с дубовыми гробами

Для археологов открытие стало полной неожиданностью.
Первое в стране римское погребальное ложе было обнаружено на бывшем римском кладбище недалеко от виадука Холборн в центре Лондона. Погребение было найдено рядом с пятью дубовыми гробами, что пополнило коллекцию из трех других римских деревянных гробов, когда-либо найденных в Лондоне.
Погребальное ложе имеет тщательно вырезанные ножки, его части скреплены небольшими деревянными колышками. Анализ показал, что артефакт был изготовлен из «высококачественного дуба». Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ложе разобрали, прежде чем поставить его в могилу римлянина, умершего в возрасте от 20 до 30 лет.
Ученые отмечают, что римское захоронение связано с рекой Флит, которая сейчас протекает под землей. Фактически, именно благодаря этому природному увлажнителю могилы оказались так хорошо сохранившимися. Археологи объяснили, что место находки, расположенное за стенами римского города, находилось примерно на шесть метров ниже современного уровня земли.
На погребальном ложе был изображен тщательно вырезанный побежденный римский гладиатор. Символика павшего гладиатора, по мнению археологов, «имеет смысл в погребальном контексте».
Качество древесины и навыки, проявленные мастерами, изготовившими ее, позволяют предположить, что это «почти наверняка» было захоронение высокостатусного человека.
Римляне основали Лондон как Лондиниум в 47 году нашей эры, а позже построили мост через Темзу. Поселение представляло собой важный порт, дороги которого вели к другим римским форпостам в Британии.
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