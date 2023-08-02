В центре Рима раскопали легендарный театр Нерона – его искали много лет

Это одно из самых разыскиваемых римских сооружений древнего мира.

Театр Нерона – это большое развлекательное заведение, построенное печально известным римским императором во время его неоднозначного правления, которое длилось с 54 по 68 год нашей эры.

По словам римского историка Тацита, Нерон наблюдал за Великим пожаром в Риме, который уничтожил 70 процентов города в 64 году нашей эры, со сцены театра. Многие ученые считают, что театр располагался на западном берегу реки Тибр, вдали от самых страшных разрушений и, следовательно, в безопасном месте.

История о Нероне, который с ликованием наблюдал за тем, как горел Рим, вполне может быть обманчивой и приукрашенной. Но сейчас уже не вызывает сомнений, что Театр Нерона в Древнем Риме был реальным сооружением, в котором когда-то проходили живые представления разного рода.

Остатки Театра Нерона Фото: Soprintendenza Speciale Roma

Театр был найден под стеной сада Палаццо делла Ровере, дворца XV века, построенного Церковью: его до сих пор использует Орден Гроба Господня – древний рыцарский орден Ватикана – в качестве своей штаб-квартиры. Сейчас внутри Палаццо делла Ровере собираются построить отель Four Seasons, и археологи проводят исследования, чтобы гарантировать, что во время работ постройки эпохи Возрождения сохранятся для будущих поколений.

И теперь археологи и историки знают о Палаццо то, чего не знали раньше. Сад был построен на том самом месте, где император Нерон решил соорудить свой личный театр более 14 веков назад.

Знаменитый римский историк первого века, Плиний Старший, писал, что театр был построен в том же месте, где он был в конечном счете найден. Судя по сходству недавно обнаруженных руин с описанием Плиния, кажется, что долгие поиски Театра Нерона, наконец, завершились удачно.

Остатки Театра Нерона Фото: Soprintendenza Speciale Roma

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В Театре Нерона было сыграно много спектаклей, там также выступал и лично император.

Под местом будущего сада отеля Four Seasons археологи раскопали пару кирпичных строений, построенных перпендикулярно друг другу. Первым из них был сам театр, в котором обнаружилась сцена, обращенная на запад, и полукруглая часть, окружающая ее. В последней зоне сидели зрители, и в ходе раскопок были обнаружены руины или очертания ступеней, стен и входов, которые раскрывают форму и назначение этой секции.

Археологам также удалось найти фрагменты колонн из белого и цветного мрамора и штукатурку, покрытую сусальным золотом. Эти открытия были наиболее показательными, поскольку они подтвердили сообщения Плиния Старшего о том, как был спроектирован и украшен театр. В качестве доказательства идентичности театра, чеканка на кирпичах, использованных для его строительства, идентифицировала их как сделанные в период Юлиев-Клавдиев (с 27 г. до н.э. по 68 г. н.э.). Период охватывает правление пяти римских императоров, последним из которых был Нерон.

Второе сооружение, обнаруженное археологами, было подсобным помещением, в котором хранились костюмы и декорации. Это было ничем не примечательное, но необходимое дополнение к театральному комплексу. В ходе раскопок также было обнаружено множество артефактов и руин, раскрывающих подробности истории Рима с момента зарождения Империи до XV века.

На месте раскопок Театра Нерона в Риме археологи обнаружили фреску, видимую в центре изображения Фото: Soprintendenza Speciale Roma

По словам археологов, одной из примечательных находок были несколько кубков из цветного стекла Х века и гончарные изделия. Эти предметы особенно ценны, поскольку артефактов того времени было найдено немного, и в целом очень мало известно о том, какой была жизнь в Риме в тот период времени. Раньше было найдено только семь стеклянных чаш той эпохи, но еще семь были найдены возле Палаццо только на одном этом месте раскопок.

В планах исследователей транспортировать артефакты, обнаруженные на месте Театра Нерона, в музеи.