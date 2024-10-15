В чём преимущества раннего завтрака?

Исследование эндокринологов из Америки показало, что при более ранних приемах пищи у испытуемых наблюдался более низкий уровень сахара в крови и меньшая резистентность к инсулину.

Доктор Марриам Али из Северо-Западного университета в Чикаго и её коллеги хотели разобраться, как разнообразные стратегии питания могут повлиять на такие метаболические нарушения, как инсулинорезистентность и диабет.

При нарушении метаболического ответа на инсулин, вырабатываемого поджелудочной железой, глюкоза хуже проникает в клетки организма, и у человека может возникнуть так называемая инсулинорезистентность. Люди с подобным метаболическим нарушением зачастую имеют более высокий риск развития диабета 2-го типа.

В фокусе исследователей оказался завтрак. Эндокринологи проанализировали данные 10,575 взрослых, которые приняли участие в Национальном обследовании здоровья и питания, и разделили их на три группы в зависимости от временного промежутка от завтрака и до ужина: менее 10 часов, 10-13 часов и более 13 часов в день. Затем эти три группы были разделены ещё на две подгруппы – те, кто завтракал до и после 8:30 утра.

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Исследователи хотели определить, связано ли время приема пищи с уровнем сахара в крови натощак и инсулинорезистентностью. Первый показатель (уровень сахара в крови натощак) не особо отличался среди групп с разными интервалами приема пищи. А вот резистентность к инсулину, которая может спровоцировать риск развития диабета, была выше при более коротком промежутке (менее 10 часов), но ниже во всех группах, кто завтракал до 8:30 утра.

«Мы обнаружили, что люди, которые начинают есть раньше днем, имеют более низкий уровень сахара в крови и меньшую резистентность к инсулину, независимо от того, ограничивали ли они прием пищи менее чем 10 часами в день или их прием пищи был распределен более чем на 13 часов в день», – заключила доктор Али.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Общества эндокринологов в 2021 году.