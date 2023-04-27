В Дании нашли самую большую сокровищницу викингов за последние 50 лет

Внутри почти из 300 редких монет и украшений.

Житель Дании с помощью металлоискателя обнаружил на кукурузном поле на северо-западе страны сокровищницу викингов. Клад включает в себя серебряные украшения и почти 300 невероятно редких монет викингов – смеси датского, арабского и германского происхождения, что указывает на обширные территории, куда викинги совершали набеги. Сокровищница была найдена возле небольшой крепости викингов, датируемой 980 годом нашей эры.

Эксперты местного Исторического музея Северной Ютландии отметили, что два богато украшенных серебряных шара были «особенно интересными» в коллекции. Они считают, что шары были частью одной необычно большой серебряной булавки. Ее размер позволяет предположить, что она могла быть взята у епископа или короля во время одной из экспедиций викингов.

У многих монет в кладе имеют не датское происхождение, а скорее немецкое или арабское. Для викингов ценность сокровищ заключалась в весе серебра, которое они могли из них извлечь.

Часть серебряного кольца, найденного в сокровищнице викингов Фото: Nordjyske Museer

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По мнению археологов, практика закапывания сокровищ во время войн не была редкостью среди викингов. Вполне вероятно, что владельцы клада спрятали его для сохранности во время войны или конфликта и так и не смогли вернуть.

Считается, что сокровищу более 1000 лет, а датские монеты в кладе относятся к 970-м или 980-м годам нашей эры, в более поздний период правления короля Харальда Блотанда. Исследователи смогли точно датировать сокровище благодаря знаменитому обращению короля Харальда в христианство в середине жизни, поскольку на одной стороне монеты изображен крест, которого не могло быть до середины 960-х годов.

Расположение клада в непосредственной близости от форта вызывает вопросы о возможной связи между кладом и фортом, сгоревшим в тот же период. Вполне возможно, что викинги, зарывшие сокровища, имели отношение к форту и могли быть причастны к его разрушению.

Открытие также дает важные подсказки о возможных датах клада. Серебро было найдено недалеко от крепости Фыркат, которая использовалась лишь короткое время около 980 года. Хотя точная причина заброшенности крепости неизвестна, данные из других мест свидетельствуют о том, что это могло быть связано с межпоколенческой борьбой за трон.

Монеты викингов из клада можно было датировать по наличию креста Фото: Nordjyske Museer

Археолог и инспектор музеев Торбен Трир Кристиансен предполагает, что «возможно, замки не были сданы полностью добровольно, и, возможно, это произошло в связи с последним столкновением между Харальдом Блотандом и его сыном Свендом Твескегом».

Находка знаменательна тем, что это первый большой клад викингов, обнаруженный более чем за 50 лет! Последняя такая находка произошла в 1968 году, также в Дании, и состояла из 82 монет. Нынешняя находка, однако, намного крупнее.

Поскольку монеты были датированы 980-ми годами, то есть тем же периодом, что и форт, археологи надеются, что они смогут заполнить различные недостающие части исторической головоломки. Они планируют продолжить раскопки следующей осенью после сбора урожая в надежде найти захоронения и дома бывших владельцев клада.