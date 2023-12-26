В Денисовой пещере нашли первобытную костяную диадему

Уникальное украшение сделано из трубчатой кости млекопитающего.

Во время раскопок в южной галерее знаменитой Денисовой пещеры в Алтайском крае была найдена диадема, сделанная из трубчатой кости крупного млекопитающего. Ранее археологи уже находили в пещере более 70 украшений из раковин моллюсков, бивней мамонтов, страусиных яиц и поделочных камней, но изделие из трубчатой кости млекопитающего было обнаружено впервые.

Возраст диадемы составляет примерно 40 тысяч лет, а ее владелец неизвестен. Находка позволяет более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий и, скорее всего, изготавливали их самостоятельно.

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Денисова пещера стала известна на весь мир после обнаружения там останков ранее неизвестного науке подвида человечества — человека денисовского. Его останки были найдены еще в 1980-х годах XX века, но лишь спустя десятилетия удалось расшифровать ДНК, сохранившуюся в костях. Именно тогда выяснилось, что она принадлежала уникальному виду людей, которые давно исчезли с лица Земли.

До этого в Денисовой пещере уже находили фрагмент диадемы примерно того же возраста (40-45 тысяч лет) – но она была сделана из бивня мамонта и сломана еще ее владельцем. Найденный археологами фрагмент – довольно большой: он доставал от затылка до лицевой части виска. Судя по толщине пластины и диаметру диадемы, украшение предназначалось для крупноголового мужчины. По мнению археологов, он не только носил этот обруч для поддержания волос, но и применял в повседневной жизни как бытовой предмет. Поверхность фрагмента прошлой диадемы не была орнаментирована – по всей видимости, она не была важным культовым украшением.

В разное время в Денисовой пещере находили останки неандертальцев, древних людей вида Homo sapiens, а также остатки вымерших животных, включая пещерную гиену, шерстистого носорога и первобытного бизона.

Ранее сообщалось, что эволюционные антропологи из Института Макса Планка в Германии нашли способ безопасно исследовать древние артефакты на наличие ДНК окружающей среды, не разрушая их. Его опробовали на кулоне из оленьего зуба, найденном в Денисовой пещере.