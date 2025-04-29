В древнеегипетской гробнице обнаружили огромную дверь для «выхода» душ

Гробница была построена для сына фараона Усеркафа.

Археологи, работающие в древнем египетском некрополе Саккара, наткнулись на гробницу с необычной розовой дверью, которая представляет из себя лишь муляж реального выхода.

Захоронению как минимум 4400 лет. Оно принадлежит принцу Усерефре («Userefre» или «Waser-If-Re» на английском), который был сыном фараона пятой династии Древнего Египта Усеркафа, правившего с 2465 по 2458 гг. до нашей эры.

Зачем же в гробнице знатного и почитаемого лица понадобилась ложная дверь? Археологи поясняют, что подобные сооружения существовали в Древнем Египте, чтобы души умерших могли свободно заходить и выходить через них.

При этом дверь Саккары является сама по себе уникальной – подобных сооружений в этом некрополе ещё не находили, пояснил руководитель раскопок Захи Хавасс. Плюс она довольно большая (около 4,5 метров в высоту и 1,2 в ширину) и сделана из приятного глазу розового гранита, согласно заявлению Министерства туризма и древностей Египта. Кстати, розовый и красный гранит добывался в Асуане, где-то 644 к югу от места обнаружения, и считался более дорогостоящим материалом, используемым только для представителей элиты.

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Часть обнаруженной гробницы Фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Надписи на двери гласят, что принц Усерефре, которому принадлежит захоронение, был «наследным принцем», «судьей», «священником», «министром», а также «губернатором» двух регионов. Примечательно, что до этого момента археологи не подозревали о существовании столь знатной особы.

Саму погребальную камеру принца ещё не нашли, поэтому раскопки в Саккаре продолжаются.

Помимо ложной двери в старинной гробнице обнаружили стол для подношений (пищу, оставленную на них, кстати, съедали погребальные жрецы и их семьи) и статую царя-правителя третьей династии Джосера вместе с женой и детьми. Археологи предполагают, что её сюда поместили по каким-то причинам около 688–525 гг. до нашей эры во время XXVI династии, хотя изготовлена она была во время правления самого царя. Джосер прославился тем, что построил ступенчатую пирамиду в Саккаре – первую известную в Древнем Египте. Но его связь с гробницей принца Усерефре остаётся загадкой.