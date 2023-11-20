В древнеегипетском городе нашли могилу женщины с опухолью яичника

Ученые утверждают, что нашли древнейшие свидетельства зрелой тератомы яичника или опухоли зародышевых клеток.

Скелет молодой женщины с опухолью яичника был найден похороненным в многокамерной гробнице на кладбище в Амарне – древнем городе, который был столицей Египта во время правления фараона Эхнатона в XIV веке до нашей эры.

Ее похоронили, положив руки на таз и завернув ее так, как это принято на других неэлитных кладбищах Амарны. Тем не менее, на ней было больше украшений, чем на других телах поблизости.

Однако намного более интересной находкой оказался нарост в ее тазовой кости. Сегодня он представляет собой кальцинированный комок дезорганизованных и полностью сформированных тканей, таких как кость и зубы. Размер нароста или тератомы составляет примерно три на два сантиметра.

Тератомы – это редкие типы опухолей зародышевых клеток, которые обычно доброкачественные, хотя могут сопровождаться такими симптомами, как боль в животе или бесплодие. В археологии они встречаются очень редко. Фактически, это лишь пятый случай такого рода, обнаруженный археологами, и единственный в Египте.

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Тератома, обнаруженная возле женской тазовой кости Фото: Melinda King Wetzel

Но эта опухоль на несколько столетий старше других древних тератом, ранее обнаруженных археологами в Испании, Франции, Перу и Португалии.

Исследователи говорят, что это открытие добавляет «значительную временную и географическую глубину к нашему пониманию этого состояния в прошлом».