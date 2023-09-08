В древнегреческом храме нашли подношения Посейдону

Храм был заброшен из-за землетрясения 2300 лет назад. Археологи обнаружили там необычные статуэтки.

Министерство культуры Греции сообщило о находках артефактов в 2800-летнем святилище – среди них были статуэтки собак, женщины и змеи. По мнению археологов, некоторые из этих фигурок, возможно, использовались в качестве подношений или подарков богу моря Посейдону.

Храм Посейдона был расположен в древнем городе Эликис (Гелике) на северном побережье греческого полуострова Пелопоннес. Археологи не только нашли здесь артефакты, но и проанализировали отложения в этом месте. В итоге они обнаружили, что святилище несколько раз было затоплено ещё около 2800 лет назад. В конце концов храм пришёл в упадок; это произошло после того, как Эликис был разрушен в результате землетрясения и цунами, произошедшего более 2300 лет назад.

Среди находок археологов – бронзовая фигурка, напоминающая собаку, и глиняная фигурка женщины. Археологи также нашли голову змеи, изготовленную из бронзы, глиняное крыло, которое, возможно, было частью сфинкса или сирены, и часть золотого ожерелья.

«Эти артефакты, возможно, использовались в качестве подношений Посейдону и любым другим богам, которым поклонялись в храме», – Анастасия Гадолу, генеральный директор Археологического музея Салоник, которая наблюдает за раскопками этого места.

И хотя статуэтки и впрямь могли предлагать морскому богу в подарок, более глубокое понимание их религиозной цели и нахождения в храме остается неясным.

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Бронзовая голова змеи, вероятно, скипетр, которую археологи нашли на этом месте Фото: Greek Ministry of Culture

Археологи раскапывали святилище почти 20 лет. Его открытие и связь с Посейдоном были описаны в серии статей, опубликованных в период с 2011 по 2022 год. В древних текстах нашли информацию, что на этом месте было святилище, посвященное Посейдону, и находки здесь подтверждают это.