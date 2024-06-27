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В древней австрийской церкви нашли тайный артефакт

Фото: University of Innsbruck

Под алтарем скрывалась фрагментированная шкатулка из слоновой кости.

Археологи из Инсбрука нашли тайный реликварий в раннехристианской церкви в Австрии. Это мраморный тайник размером 20 на 30 см, скрытый под алтарем. Внутри находилась фрагментированная шкатулка из слоновой кости с христианскими мотивами. Это первый подобный артефакт, найденный в Австрии.

Большинство таких шкатулок хранятся в музеях или церквях. Шкатулка была очень хрупкой из-за влажности, поэтому ее подвергли консервации. Анализ показал, что шкатулка была повреждена еще в период поздней античности, но все равно считалась священной. Исследователи изучают происхождение материалов шкатулки и деревянных фрагментов внутри нее.

Ранее сообщалось, что международная группа археологов в городе Митла (Мексика) нашла под христианской церковью руины индейского храма, который существовал еще до прихода в регион испанских колонизаторов. При этом в храме находились «врата» в загробный мир.

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